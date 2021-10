Cgia: in Veneto 53 mila lavoratori senza green pass

Ilavoratori veneti senza vaccino, in base ai calcoli della Cgia, sono scesi ieri a poco meno di 273 mila (pari al 13,3 per cento del totale occupati): di questi, 220 mila si sono regolarmente sottoposti al tampone durante la settimana, quindi in linea teorica rimarrebbero “scoperti”, cioè senza green pass, circa 53 mila occupati. Non sono tantissimi ma, secondo l’associazione artigiani e piccole imprese, la loro assenza dal posto di lavoro avrebbe dovuto arrecare qualche problema organizzativo alle aziende venete. «Invece – segnala Cgia – gli imprenditori non hanno denunciato alcunché. La sensazione è che molti dipendenti senza green pass abbiano aggirato le regole recandosi comunque in fabbrica o in ufficio. I controlli, infatti, non sarebbero particolarmente stringenti».

Tamponi insufficienti

Sebbene in questa ultima settimana ci sia stata una forte crescita, dice Cgia, il numero di tamponi eseguibili ogni giorno dalle farmacie e da altre strutture è inferiore alle richieste avanzate dai lavoratori. Per fronteggiare questa situazione è intervenuto anche il commissario straordinario per l’emergenza Covid. Nei giorni scorsi, infatti, il generale Figliuolo ha chiesto alle Regioni di consentire alle farmacie la realizzazione dei tamponi oltre l’orario di apertura e anche nei giorni di chiusura di queste attività.

Lavoratori no vax: Bolzano, Marche e Aosta le situazioni più critiche

Cgia, «nel ribadire con forza che solo attraverso l’incremento del numero dei vaccinati possiamo sconfiggere la pandemia e agganciare stabilmente la ripresa economica», segnala che, in Italia, la provincia di Bolzano è la prima nella graduatoria dei lavoratori non vaccinati: 42.150 no vax, pari al 17,5 per cento sul totale degli occupati. Seguono la Sicilia con 204.605 addetti senza vaccino (15,7%), le Marche con 91.105 (15,1%), la Valle d’Aosta con 7.872 (15%). Il Veneto, con quasi 273 mila no vax, si colloca a metà classifica.