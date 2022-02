Cgil: «Il personale fugge dai nostri ospedali e la Regione Veneto continua a finanziare i privati»

I medici e gli infermieri veneti, di prestare il proprio servizio all’interno degli ospedali non ne vogliono più sapere. Preferiscono le strutture private, dove i carichi di lavoro sono più sostenibili e gli stipendi più gratificanti. Ma questa non è una novità. La novità, se così si può definire, consiste nel comportamento della Regione. Preso atto del fenomeno, continua a trasferire risorse ai privati. Sono fondamentalmente questi i toni della polemica di Cgil, che punta ancora una volta il dito contro il Servizio sanitario regionale. Colpevole, a dire del sindacato, non solo di non essere riuscito a costruire una programmazione sanitaria seria, che avrebbe consentito di fronteggiare con meno affanno l’emergenza; non solo di non riuscire, ora, a far fronte alle lacune, rendendo più appetibili posizioni lavorative delle quali ora si avverte una necessità enorme: i professionisti della sanità negli ospedali; ma impegnata, al contrario, a mortificare i lavoratori nel pubblico, spingendoli verso le più remunerative occupazioni nel privato.

L’approvazione dei budget la goccia che fa traboccare il vaso

L’ennesimo passo, in questa direzione, risale appena a mercoledì: l’approvazione dei budget annuali per i privati accreditati ambulatoriali della regione, un fondo da 120 milioni di euro all’anno. Denaro che le strutture venete potranno utilizzare per contribuire allo smaltimento delle liste d’attesa, incassato il via libera di una manciata di giorni fa. Subito dopo è arrivata la delibera dedicata ai 120 milioni di euro. Una successione la cui precisione chirurgica non lascia spazi alla casualità, secondo Sonia Todesco, segretaria regionale della Funzione pubblica di Cgil: «Il circolo vizioso Covid, le liste di attesa e la necessità di recuperare le prestazioni finiscono con il far entrare il servizio pubblico in una spirale che determina l’impoverimento del sistema, come risultato dell’attrazione esercitata dal privato», aggiungendo: «Più aumenta l’investimento sul privato – in termini di richiesta di prestazioni, per smaltire le liste di attesa in un mercato degli specialisti inaridito da anni di mancati investimenti formativi – e più questo amplierà la sua ricerca negli ospedali pubblici».Le carte sul tavolo sono diverse. Dopo i due anni di emergenza, i medici e gli infermieri lamentano di essere prossimi al punto di saturazione. E sempre di più cedono alle lusinghe delle strutture private dove i carichi di lavoro sono inferiori, così come la dose di stress che è componente ineliminabile tra le corsie ospedaliere. E dove, soprattutto, gli stipendi sono più elevati, avvicinandosi alle aspettative degli stessi professionisti. Tutti fattori che concorrono nel convincere i medici a lasciare le corsie degli ospedali: per migrare nelle strutture private, per andare all’estero, per andare in pensione prima di quanto preventivato o persino per cambiare lavoro. Secondo una recente analisi del sindacato, i medici ospedalieri veneti che non hanno alcuna intenzione di lasciare il loro lavoro in corsia sono poco più di uno su dieci.

Scelte regionali sbagliate

E le scelte della Regione, denuncia Cgil, non fanno che aggravare l’emergenza. «Il Veneto non eroga risorse aggiuntive regionali da oltre 14 anni. E gli stipendi del personale del comparto sono tra i più bassi in Italia» denuncia ancora Todesco. A proposito di comparto, c’è un’altra questione sulla quale il sindacato accende i riflettori. Il trasferimento degli infermieri assunti dalle Usl e “in prestito” alle case di riposo, anche private, in grandi difficoltà. «Questo, senza chiedere la copertura del costo extra spesa del personale necessario per il funzionamento delle aziende sanitarie» rileva ancora Todesco. Gli esecutivi provinciali della Funzione pubblica di Cgil ne discuteranno il 28 febbraio. Un incontro, al termine del quale assumere le opportune decisioni e proposte da trasmettere alla Regione.