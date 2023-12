Ciambetti “Con Delors esce di scena un uomo lungimirante, che credeva nell’ Europa dei popoli”

“La morte di Jaques Delors non può lasciarci indifferenti” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto e figura di primo piano del Comitato delle Regioni a Bruxelles ricorda come “la stagione regionalista dell’Unione acquistò nuova linfa con l’arrivo di Delors nel 1985, e fu grazie a lui se venne istituito il Consiglio consultivo degli enti regionali e locali stabilendo un principio e una procedura di cooperazione e concertazione tra la Commissione europea, gli Stati e le singole realtà substatali.

Il parere di Ciambetti

Aveva una visione lungimirante e credeva nell’Europa dei popoli e delle regioni ed è grazie a lui se i ministri regionali, l’equivalente dei nostri assessori regionali, degli Stati federali, come Germania, Austria, Belgio, possono partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri europei che affrontano materie e problemi che riguardano i loro enti. Quando l’Europa abbandonò questa strada, l’Unione divenne quella struttura rigida che oggi non è in grado di dare risposte dinamiche a una Europa segnata da diverse velocità di sviluppo. Riflettere sulla sua figura, oggi, è decisamente necessario”.