Classifica Forbes, chi sono i veneti più ricchi d’Italiaù

Pullula di veneti la classifica dei più ricchi d’Italia, stilata dal quotidiano economico Forbes. Se i miliardari italiani sono in tutto 70, con un patrimonio totale stellare di 230,1 miliardi di dollari (quasi 70 in più rispetto a fine 2022, ma 3 in meno rispetto a luglio) i Paperoni veneti sono circa un terzo: esattamente 22, divisi tra chi è nato in una delle sette province e chi, invece, ha trovato qui terreno fertile per il proprio business, raggiungendo la fruttuosa cifra complessiva di 66,8 miliardi di dollari. Tre nomi «Made in Veneto» svettano addirittura nella top ten, anzi di più se si considera che al gradino numero 10 sono equamente schierati moglie, figli e nipoti dello stesso ramo d’azienda.

Chi è l’uomo più ricco del Veneto?

È Sergio Stevanato il più ricco del Veneto, presidente emerito di Stevanato Group, primo produttore mondiale di cartucce di insulina per il trattamento del diabete e la progettazione e produzione di fiale di vetro per i medicinali, che ha il suo quartier generale a Piombino Dese, in provincia di Padova. Nato a Venezia il 20 marzo 1943, Sergio Stevanato si è laureato in Giurisprudenza prima di entrare nell’azienda fondata dal padre Giovanni nel 1949. Nel 2007 è stato insignito del riconoscimento di Cavaliere del lavoro per i meriti conseguiti nello sviluppo dell’impresa che ha saputo affermarsi, in Italia e all’estero, come realtà capace di enfatizzare le qualità industriali italiane partendo da una regione con una solida tradizione nell’arte del vetro e puntando su innovazione e ricerca tecnologica. Nel 2019 l’Università Ca’ Foscari gli ha conferito la laurea honoris causa in Amministrazione, Finanza e Controllo, mentre è solo di due anni fa la quotazione di Stevanato Group alla Borsa di New York. Se a inizio 2022 il suo patrimonio era di 1,9 miliardi di dollari ed era il 29esimo italiano, ha chiuso l’anno scorso a 4,4 miliardi diventando ottavo in Italia, mentre un anno dopo lo troviamo al quinto posto con un capitale di 6,7 miliardi.

Le famiglie venete più ricche d’Italia

All’ottavo posto della fortunata classifica c’è Giuseppe de’ Longhi con un gruzzoletto di 4,4 miliardi di dollari. Nato a Treviso il 24 aprile del 1939 e laureato in Economia nall’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 1962, “Bepi” de’Longhi ha sviluppato l’attività della De’ Longhi SpA, avviata nel 1902, fino a trasformarla in società a capo di un Gruppo multinazionale. Oggi è presidente dell’omonimo gruppo che produce ed esporta in tutto il mondo elettrodomestici per la casa, termoventilatori, condizionatori e macchinette da caffè. Anche in questo caso, la crescita è esponenziale: a fine 2022 il suo capitale personale si aggirava intorno ai 4 miliardi, facendo di lui il nono uomo più ricco d’Italia, mentre oggi lo troviamo un gradino più in su, all’ottava posizione.

A chiudere la top ten italiana ci sono gli eredi Del Vecchio

A chiudere la top ten, al decimo posto c’è un pari merito che include tutti gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio, mancato a giugno dell’anno scorso: i figli Claudio, Marisa, Paola, Luca, Leonardo Maria, Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico. Sebbene fosse nato a Milano, Leonardo Del Vecchio nel 1958 aprì una bottega di montature per occhiali ad Agordo, in provincia di Belluno (perché la comunità montana aveva messo a disposizione gratuitamente terreni ai giovani imprenditori che avessero impiantato una nuova azienda), destinato a diventare, già dopo pochi anni, il più grande polo dell’occhialeria mondiale. Il suo primogenito è Claudio Del Vecchio: entra in Luxottica nel 1978, a 23 anni, occupandosi della distribuzione oltralpe che continua, nel 1982, oltreoceano. Negli Anni Novanta è co-ceo di Luxottica e contribuisce a traghettare la società alla Borsa di New York. Lascia l’azienda di famiglia a fine millennio per un’avventura firmata Brooks Brothers, antico brand di moda amato da star e politici americani. Dopo la morte di suo padre eredita il 12,5% del capitale della holding di famiglia Delfin, con sede in Lussemburgo e possiede azioni di Generali, Mediobanca, UniCredit e Covivio. Qualche curiosità: Leonardo Maria Del Vecchio, 28 anni, è entrato in Luxottica nel 2017 e oggi riveste il ruolo di Head of retail Italy del gruppo e amministratore delegato della catena Salmoiraghi e Viganò.

Clemente Del Vecchio, il miliardario più giovane del mondo

Clemente Del Vecchio è il più giovane dei sei figli di Leonardo Del Vecchio: a soli 19 anni è il milardario più giovane del mondo e il suo fiuto per gli affari si è fatto notare già all’età di 16 anni quando, insieme a un gruppo di amici, ha presentato una proposta per il rilancio della catena di negozi Sears in America. È diventato, poi, investitore attivo in alcune attività innovative, tra cui la società tedesca FlixBus e la piattaforma Zoom.

Renzo Rosso, i Benetton e gli altri nomi presenti in classifica

Oltre alla dinastia Del Vecchio, la classifica dei veneti più abbienti include Renzo Rosso, Luciano, Giuliana, Sabrina e Barbara Benetton, Alberto Bombassei, Massimo Moratti, Mario Moretti Polegato, Sandro Veronesi, Massimo Doris, Annalisa Doris e Lina Tombolato.