Entrano in azione all’ora di cena, imprigionano il cane da guardia e svaligiano la villa. Colpo grosso ad Asseggiano: bottino da diverse migliaia di euro, tra fucili, pietre preziose e gioielli. Tutto vissuto in diretta dai proprietari sul cellulare che allertano le forze dell’ordine. Ma quando polizia e carabinieri si precipitano, i malviventi si sono già dileguati.

Nel mirino degli specialisti della razzia a domicilio è finita una bella residenza situata in via Celtica ad Asseggiano.

113 in ritardo sui ladri

Il furto è stato messo a segno martedì scorso e le indagini sono in corso: a disposizione degli investigatori ci sono le immagini dei filmati registrati dal sistema di sorveglianza interno, installato in tutte le stanze e collegato al telefonino dei padroni di casa. Questi ultimi, come detto, hanno seguito tutte le fasi del raid, avvenuto attorno alle 20.30, senza poter fare nulla se non appunto chiamare il 113 e cercare di bloccare sul tempo i protagonisti di un film che non avrebbero mai voluto vedere.

Il raid

Erano in due, piuttosto giovani, almeno dalla corporatura e dall’agilità con si muovevano: con accento dell’Est, forse albanesi perché sì, il “cortometraggio” aveva anche il sonoro e a tratti si è potuto sentire qualche sparuto scambio di parole. Uno calzava il passamontagna e aveva un giubbotto rosso, l’altro aveva era travisato da una bandana legata dietro la testa in maniera tale da lasciare scoperti solo gli occhi e portava un cappotto nero: entrambi indossavano i guanti, ben attenti a non lasciare tracce utili alla loro identificazione. Dopo essere entrati scardinando una delle imposte, hanno rovistato dappertutto, non tralasciando nemmeno la soffitta. E non si sono lasciati sorprendere neanche dal molosso dei proprietari, rimasto all’interno e che ha cercato di affrontare i due estranei: con uno stratagemma è stato bloccato fra due porte che danno su un disimpegno e di fatto è stato reso completamente inoffensivo.

Cosa hanno rubato

Alla fine i delinquenti sono fuggiti con un fucile da caccia custodito in un apposito armadio di acciaio che è stato scassinato e diversi monili in oro e gemme e con un diamante di svariati carati: il valore della refurtiva a una stima iniziale di aggirerebbe su decine di migliaia di euro. All’arrivo delle pattuglie la coppia di sconosciuti si era già dileguata, con ogni probabilità fuggendo per i campi o lungo la ferrovia che è situata proprio alla fine della strada. Non si esclude che i due si possano essere allontanati anche in auto, guidata da un terzo complice, con il ruolo da palo, fermo a poca distanza in attesa e pronto ad avvertirli nel caso di strani movimenti.

Le indagini

Carabinieri e polizia stanno dando la caccia agli autori del blitz cercando di cogliere dai frame video qualche dettaglio che possa aiutarli a metterli sulla strada giusta. L’ora scelta per colpire potrebbe far pensare a una azione non improvvisata: i due magari erano già appostati nei pressi della villa e aspettavano che gli inquilini se ne andassero lasciando loro campo libero. Intanto nella zona sono stati intensificati i controlli del territorio a scopo preventivo. C’è il rischio infatti che il fenomeno subisca una recrudescenza e si faccia più strutturato con batterie di professionisti che selezionano obiettivi in base a pregio e localizzazione della dimora.