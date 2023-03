Concluso a Chioggia il rodeo di 3° maschile diretto da Diego Vianelli con la supervisione di Filippo Spinello

Nemmeno a dirlo che i giocatori impegnati erano tutti di casa. L’ha spuntata Edoardo Donaggio del Tc Chioggia che in due set ha imposto il suo ranking su Eugenio Boscolo Bello Sacchi. Terzi posti per Andrea Marangon e per Federico Veronese.Nell’ultimo incontro della serie C femminile, almeno per il girone del Green Garden il team di casa era opposto alle veronesi dello Scaligero, ancora ferme a zero punti, ma desiderose di riscatto.

I risultati

Un punto per ciascuno, non fa male a nessuno come nel detto, anche se le veronesi sono partite in vantaggio e potevano fare lo sgambetto alle veneziane. Un pari che forse fa bene al Green Garden per chiudere in solitario al primo posto ma che potrebbe non servire alle scaligere in chiave salvezza. Il tabellino: Parente (Gg) b.Carretta (S) 6/0 4/6 6/1; Bonanni(S) Pelosin (Gg) 6/2 7/5; Marocchio (S) b.Monetti 6/1 2/6 7/6; Doppio Parente-Pelosin (Gg) b. Carretta-Bonanni (S) 6/1 7/6. Tra 15 giorni si conosceranno le avversarie per i play off.