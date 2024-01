Confindustria, Carraro tra i «grandi»: cambia i giochi veneti sulla presidenza

Presidenza di Confindustria, Carraro nel campo dei «grandi» variabile nuova nei giochi dei veneti. A dieci giorni dalla nomina dei «Saggi», la terna d’imprenditori che dovrà guidare le consultazioni con gli associati e la selezione dei candidati per il dopo-Bonomi, è la scelta del leader regionale di schierarsi con i big che si candidano alla guida il fatto nuovo che può incidere sulle posizioni dei veneti. Il punto è capire quanto la scelta di Carraro possa calamitare le territoriali nello schierarsi, magari insieme, dietro uno dei big.

Serve un cambio di passo

La sua posizione, com’è noto, Carraro l’ha espressa sotto Natale. Lì chiariva la necessità di un «cambio di passo» nella scelta del successore di Carlo Bonomi, scegliendo un candidato di «un’impresa di alto profilo», medio-grande e internazionalizzata, con uno standing personale, lontano dai professionisti delle poltrone di Confindustria, capace di far recuperare agli Industriali il peso specifico perso nelle due presidenze dei «piccoli» Vincenzo Boccia e Carlo Bonomi. Una scelta con cui Carraro si schiera nel campo di Antonio Gozzi (spinto, si dice, dall’ex presidente Antonio D’Amato) ed Edoardo Garrone (che avrebbe dietro Emma Marcegaglia), i due big liguri dell’acciaio e dell’energia, mossisi subito dopo (e che forse l’intervista di Carraro è servita a smuovere) per prepararsi alla corsa, in contrapposizione ai due concorrenti apparsi fin lì sulla scena, i vice di Bonomi Andrea Orsini e Alberto Marenghi.

Tempo di verifica

A ben guardare, Carraro, che aveva già chiesto ai leader delle territoriali venete il sostegno ad una propria candidatura, ricevendo un mandato esplorativo, non esclude di correre in prima persona, individuando criteri per definire i «grandi» entro cui sta dentro anche lui. Ma è chiaro che il leader veneto non sgomita per la presidenza («Io una poltrona ce l’ho già, al vertice della mia impresa», diceva). Pur se raccogliere i 18 voti in consiglio generale necessari per candidarsi davanti ai «Saggi», secondo chi gli è vicino, non sarebbe un problema. Potrebbe essere comunque una strada per verificare il favore su di sé, canalizzando semmai, in caso di esito negativo, le preferenze su uno dei big ancora in corsa. Di certo ormai, in vista della nomina dei «Saggi», i tempi sono maturi per una verifica finale, in seno al consiglio di presidenza di Confindustria Veneto, sull’incarico esplorativo affidato a Carraro. In cui approfondire anche quante tra le territoriali siano sulla linea pro-big da lui espressa e se ci sia spazio per una scelta comune. E se valga la pena comunque, avendo i voti, lanciare comunque Carraro.

La regione e il rischio divisioni

Certo, la scommessa sottesa a questa linea è che la discesa in campo dei big attragga voti del consiglio generale che dovrà eleggere il nuovo presidente, erodendo il capitale già accumulato da Orsini e Marenghi con le loro partenze lunghe. Specie se la candidatura fosse lanciata da una chiamata dei «Saggi» alla corsa, di fronte ai voti accumulatisi con le dichiarazioni fatte da territoriali e gruppi nelle tre settimane di consultazione, e non per una presentazione diretta dei candidati con il loro pacchetto di voti. E sarebbe buona, nel caso veneto, anche per evitare la divisione che rischia di materializzarsi in Confindustria Veneto Est, tra Venezia, dove il leader, Vincenzo Marinese, vede bene Orsini, candidato che però Treviso esclude in partenza di poter votare, dopo lo scontro di Federlegno.

La caccia ai voti

Ma appunto, si tratta per ora di una scommessa. E non manca chi fa notare come, con l’attuale meccanismo di selezione, che favorisce chi parta per tempo in cerca di consensi, i voti si contano e non si pesano. E che qualsiasi big dovrà comunque sporcarsi le mani per conquistarseli, partendo ora ad handicap, di fronte ai vantaggi già accumulati. Con un ulteriore rischio: che la sconfitta di un big in un testa a testa all’ultimo voto in consiglio generale sarebbe la pietra tombale sull’idea di restituire smalto a Confindustria passando per un grande nome.