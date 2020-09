Proprio per questo numero così speciale del nostro Sestante interamente dedicato alle elezioni, abbiamo preparato un regalo speciale. Un confronto in diretta tra i candidati sindaci del comune di Venezia.

Chi ha voluto il confronto

Il confronto lo ha fortemente voluto il candidato Pier Paolo Baretta che domani, alle ore 21.00, si confronterà in via Palazzo a Mestre con i “rivali” Marco Sitran, Marco Gasparinetti e il Prof. Stefano Zecchi.

Un confronto speciale

A condurre le danze Vincenzo Lovino, conduttore di “Insieme Idee e Persone” che, grazie a un ponte radio, riuscirà anche a trasmettere in diretta sulle frequenze di Serenissima Tv.

Il grande assente

Nonostante sia stato invitato ufficialmente tramite richiesta scritta al suo portavoce, il sindaco uscente Luigi Brugnaro ha declinato l’invito perchè occupato in altri impegni istituzionali. La prima richiesta è stata fatta pervenire già tre settimane fa e, nonostante le rassicurazioni che dopo ferragosto ci sarebbe stata la sua disponibilità, all’ultimo il sindaco Brugnaro ha rinunciato al confronto vicino alla piazza.

Da non perdere

Un appuntamento immancabile per scoprire programmi, segreti e strategie di ogni candidato. E anche per tutti quelli indecisi che ancora non sanno né per chi votare né se andranno a votare. Quindi buona visione e buon voto a tutti.