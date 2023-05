Consiglio Comunale a Marcon: il Presidente del Consiglio Thomas De Rossi invita il giornalista Baldoni a non scattare foto

“Consapevole di quanto prevede l’ articolo 35 del regolamento comunale, sono comunque molto dispiaciuto per i toni con cui è stato redarguito un giornalista da parte del Presidente del Consiglio Comunale. Fermo restante che sul suddetto punto del regolamento bisognerebbe mettere mano,il Presidente sarebbe opportuno chiedesse sempre all’ inizio di un consiglio comunale se è presente un giornalista, in modo di evitare possibili incomprensioni. Mi sono molto dispiaciuto ma non stupito, non è la prima volta che il Presidente del Consiglio, scivola su atteggiamenti che hanno poco a che fare con la democrazia. Democrazia che si basa si, sul rispetto dei regolamenti ma che è deve essere salvaguardata sui tre principi fondanti della libertà, di stampa, di parola , di pensiero e promossa su un rapporto super partes, di reciproca condivisione con le minoranze”.

Casoni

L’attacco è di Marco Casoni capogruppo della lista “Progressista-democratici” al Comune di Marcon.

I fatti





Durante la seduta dell’ultimo consiglio comunale a Marcon, il giornalista Lorenzo Baldoni aveva scattato un paio di foto per completare un servizio. Baldoni è stato richiamato dal presidente del Consiglio Thomas De Rossi il quale lo ha esortato a “non scattare fotografie poiché vietato”. Con educazione il giornalista ha fatto presente che non solo esiste la libertà di stampa, ma soprattutto che la riunione dell’assemblea è pubblica e come tale i giornalisti possono partecipare e scattare fotografie. De Rossi non ha reagito, come nemmeno il sindaco Matteo Romanello.