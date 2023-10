Consumo di suolo, il Veneto si divora altri 700 ettari

Ci risiamo. Nuovo report di Ispra, nuovo quasi-record: e solo perché la Lombardia riesce ancora a fare peggio. Il Veneto si conferma seconda regione in Italia per consumo del suolo, dietro solo alla locomotiva milanese-brianzola. La curva che stava calando, quella del verde «perso« anno dopo anno, è tornata a salire e Ispra punta il dito: «Siamo ancora lontani, anzi ci stiamo allontanando, dal consumo zero – ammette il ricercatore dell’agenzia Michele Munafò – il trend in crescita deve farci riflettere sulla strada che stiamo prendendo nella tutela del territorio». E cosa si costruisce? Infrastrutture, soprattutto strade. Nella non lusinghiera classifica presentata mercoledì all’interno del corposo dossier, il Veneto conta l’11,88% di suolo già consumato, grazie anche ai 739 ettari usati nel corso dell’ultimo anno (due podi d’argento dietro alla Lombardia). Il territorio già utilizzato ammonta a 217.825 ettari, con un aumento fra 2021 e 2022 dello 0,34%. Per fare un confronto, sono già stati consumati 449 metri quadrati per abitante, dei quali 1,52 fra 2021 e 2022.

Ecco dove si consuma di più

Anche a livello di Province il Veneto si fa notare: dietro alla «capolista» Monza e Brianza (41% di suolo consumato sulla superficie totale) al sesto e settimo posto ci sono Padova con il 18% e Treviso con il 17%. Verona provincia invece è seconda in Italia per quantità di suolo consumato in un anno, 296 ettari. Fra le città capoluogo di Regione, subito dopo Roma c’è Venezia con 37 nuovi ettari consumati: l’incremento è dovuto all’ampliamento di un polo logistico (circa 11 ettari) e a un grande cantiere (quasi 8) per la mitigazione del rischio idrogeologico. In Veneto, fra i Comuni con il consumo annuale maggiore, Venezia è seguita da Verona e Valeggio sul Mincio; per consumo di suolo totale il podio dei Comuni va a Padova (il 49,9% della superficie), Spinea e Noventa Padovana; per ettari totali «vincono» Venezia, Verona e Padova.

Tutto in deroga

A divorarsi il terreno verde, spesso agricolo, sono per lo più magazzini di logistica, grandi opere infrastrutturali e pannelli fotovoltaici a terra (che però sono considerati consumo reversibile). Fra 2006 e 2022 la logistica si è presa 772 ettari di Veneto; altri 700 ettari il fotovoltaico. Il tutto mentre è in vigore una legge del 2017 contro il consumo del suolo, per azzerarlo entro il 2050. Allora perché il contatore continua a girare? Ispra apre un focus sulle grandi infrastrutture: «La gran parte di questi consumi avvengono all’interno delle deroghe alla legge, fra le quali rientrano i lavori e le opere pubbliche, con elevati consumi di suolo». Entrando nei dettagli: «Nell’ultimo decennio le opere che hanno avuto il maggior impatto sono la Superstrada Pedemontana, l’ampliamento della A4 con la terza corsia, ampi tratti di metanodotti, le linee ferroviarie ad alta velocità Brescia-Verona e Verona-Vicenza». Poi il faro si accende sulla Spv, iniziata nel 2012, ancora da completare: «Occupa circa 367 ettari; 94 sono ancora aree di cantiere. Ulteriori 288 ettari (72 dei quali nell’ultimo anno) sono stati oggetto di ripristino ma solo marginalmente restituiti al pieno utilizzo agrario». Il Veneto quindi «si colloca tra le regioni italiane con il maggior consumo di suolo» e servirebbe un «approccio conservativo, per riutilizzare superfici già edificate o occupate da infrastrutture e contestualmente, minimizzare l’occupazione di nuove superfici di suolo».

Legambiente: «La legge veneta è un fallimento»

L’assessore regionale al Territorio Cristiano Corazzari ritiene che le opere di pubblica utilità non andrebbero computate come consumo: «Sono scuole, ospedali, strade, aree sottratte all’iniziativa privata per il bene della collettività. Oltretutto il Veneto è sede della più grande opera pubblica degli ultimi anni, la Pedemontana, asset strategico per lo sviluppo della regione». Sull’applicazione della legge del 2017 e le deroghe, Corazzari ricorda che in commissione sono allo studio modifiche per «riordinare la normativa di indirizzo». I sindaci, dice il presidente dell’Anci Mario Conte, hanno le mani legate: «Non sempre abbiamo gli strumenti per fermare il consumo, a volte ereditiamo concessioni di trent’anni fa. Possiamo provare a rallentarle ma non togliere dei diritti acquisiti. Servono compensazioni a livello normativo perché possano rientrare del loro investimento, un piano nazionale per invertire la tendenza, perché si possa non solo azzerare il consumo, ma proteggere il territorio e rigenerarlo». Legambiente va all’attacco. «La legge veneta è un fallimento – afferma il presidente padovano Sandro Ginestri -. Prima dell’approvazione nel 2017 l’incremento medio era 512 ettari. Nel 2017, per effetto dell’allarme generato dalla prospettiva di limitazione delle possibilità edificatorie, il consumo di suolo annuo ha raggiunto il valore record di 1.101 ettari. Negli anni seguenti, la media si è attestata su 743ettari, e logistica e grande distribuzione sono le principali cause».