Contagi record in Veneto: «Scoperti 16.602 positivi nelle ultime 24 ore e 28 vittime». Emergenza medici di base: nuova delibera

Il presidente del Veneto ha portato gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid nella nostra regione: si è registrato il record dei contagi trovati fino ad ora, nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi di Coronavirus sono stati 16.602. Il virus continua a correre in tutta Italia, spinto soprattutto dalla variante Omicron. E anche nei nostri territori questa mutazione si manifesta con forza, lo dicono anche i dati di un recente studio sulle acque reflue che hanno evidenziato una percentuale dell’80% del virus. Intanto la nostra regione si avvicina alla zona arancione, per quanto gli ultimi dati dell’occupazione delle aree non critiche negli ospedali lascino “un respiro” di almeno due settimane prima del cambio di zona. In questo contesto si inserisce anche il ritorno a scuola per gli studenti, a questo proposito Zaia ha anticipato che la sua idea è quella di fornire ai ragazzi i tamponi fai da te.

Il bollettino

Sono 16.602 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (4 volte tanto le punte di dicembre 2020). L’incidenza è di 10,83% su 153mila tamponi fatti. La situazione negli ospedali: 1575 (+59) sono i ricoverati negli ospedali del Veneto. Di questi, 1366 sono ospitati nei reparti dell’area medica (+50), mentre sono 209 in terapie intensiva (+9). I positivi ad oggi sono 124.359, sono i cittadini in isolamento fiduciario. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 28.

Veneto resta giallo

Non è ancora stata oltrepassata la soglia che porterebbe la nostra regione in zona arancione, ossia l’occupazione in Area non critica. L’incidenza a 820,1 su 100mila abitanti a settimana, Area non critica al 20% (massimo è 30%), Terapie intensive al 19,4% (massimo è a 20%). «Per passare all’arancione bisogna arrivare a 1800 pazienti ricoverati in area non critica. Rt 1,19», ha riferito Zaia

Covid in Veneto

«Il dibattito in queste ore verte anche sulla riapertura delle scuole: oggi ne parleremo fra presidenti delle Regioni», ha commentato il governatore -. Ma anche la questione tamponi per il Veneto è dirimente: «Sono 153mila i tamponi fatti ieri, capirete bene che siamo in fase di stress del testing, arriviamo ad analizzarne 25mila di molecolari. Ieri abbiamo fatto oltre 50mila vaccini, si cresce con le prime dosi, anche sugli adulti. Il nostro dato di vaccinazione media è dell’87,6%».

Le notizie importanti di oggi sul virus

Zaia ha citato il NYT: «Negli Stati Uniti hanno raggiunto i 400mila casi in un giorno, disponendo di non chiamare i numeri di emergenza se non in casi limite e stanno procedendo con chiusure. Due notizie di oggi vanno valutate: in Israele hanno scoperto il primo caso di Flurona (influenza e Coronavirus insieme), secondo aspetto è la Francia che ha dato l’ok a fare le quarte dosi da febbraio. Se è così spero che le autorità italiane programmino per tempo le quarte dosi».

Come sta evolvendo il virus?

«In tutto questo contesto si capisce che questa alta contagiosità sta dilagando nella comunità, si sta raffreddorizzando, vediamo che i pazienti riescono in maggioranza a curarsi a casa, ma è anche vero che crescono via via i pazienti in ospedale. Io vedo le curve dei ricoveri che non sono più così “incattivite” negli ospedali, potremmo arrivare a 239 persone ricoverate in Terapia intensiva nei prossimi giorni, ma è ancora sostenibile per la nostra Sanità», ha commentato ancora Zaia.