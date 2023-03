Conte (Lega): grande emozione per il concerto dell’orchestra sinfonica del Veneto al Parlamento Europeo

“È stata una grande emozione aver organizzato e aver potuto ascoltare il concerto dell’Orchestra sinfonica del Veneto al Parlamento europeo a Bruxelles. Da eurodeputata veneta sono orgogliosa di aver portato qui, nel cuore dell’Europa, i giovani musicisti del nostro territorio, un’espressione della nostra identità regionale, che si fa ponte verso il mondo. Questi ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza importante e un’opportunità di crescita professionale. Insieme, abbiamo dimostrato non solo che la musica è in grado di unire e di accorciare le distanze, ma che è nostro preciso dovere valorizzare le eccellenze del nostro territorio. L’Europa ha il dovere sostenere la ripresa del settore musicale, che è importante per la crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese, come della stessa Ue”.

Il concerto

“E lo deve fare valorizzando progetti come l’Orchestra sinfonica del Veneto, una best practice di imprenditoria musicale che merita l’attenzione delle istituzioni Ue, poiché coniuga tradizione e innovazione, preservazione del patrimonio musicale europeo e sostegno dei giovani talenti”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, a margine del concerto “Europei is Now” dell’Orchestra sinfonica del Veneto, che si è svolto al Parlamento europeo a Bruxelles”.