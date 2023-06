Conte (lega): “Il Deer Day evento per una agricoltura moderna incentrata su sostenibilità e innovazione”

“In qualità di componente della Commissione Agricoltura del Pe ho partecipato oggi a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, alla presentazione dell’edizione 2023 del “Deer Day”, evento organizzato dalla azienda Sergio Bassan, unitamente alla John Deere e il patrocinio di Coldiretti, che si terrà il 15 luglio presso l’Azienda Genagricola a Cà Corniani nel comune di Caorle. Si tratta di un appuntamento che si inserisce nel contesto di una visione moderna dell’agricoltura che ha nella sostenibilità e nell’innovazione le sue forze trainanti. Sostenibilità intesa come uso razionale delle risorse, riduzione degli sprechi e intelligente gestione delle attività agricole per uno sviluppo equilibrato e duraturo. Innovazione invece basata sulla capacità di utilizzare le tecnologie e la scienza per aumentare la produzione e la resa delle colture, migliorare la qualità degli alimenti e garantire soluzioni sostenibili all’agricoltura”.

Il comparto

“Negli ultimi anni, l’innovazione nel comparto agroalimentare è sicuramente cresciuta. Ma la strada che abbiamo davanti è ancora in salita. Ed è una strada che dobbiamo affrontare con tutte le nostre forze. La pandemia ce lo ha dimostrato: chi ha innovato, in particolare nel campo della digitalizzazione, ha avuto dei vantaggi competitivi enormi in termini di resilienza, se non di crescita del fatturato. Ben vengano quindi iniziative come il “Deer Day” che e offrono agli agricoltori tecnologie e soluzioni in grado di generare benefici economici in modo sostenibile. “. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte, componente delle Commissioni Agricoltura, Pesca e Ambiente del PE”.