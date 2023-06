Conte (Lega): “ Il sogno dell’Europa di Anna Tuzzato rimanga intatto per la sua famiglia e per i nostri giovani”

“In apertura della sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo in qualità di europarlamentare veneta ho avuto modo di ricordare Anna Tuzzato, la giovane di 29 anni di Fiesso d’Artico, nel veneziano, che ha perso la vita sabato a causa di un incendio sviluppatosi nella sua abitazione a Bruxelles”.

Il ricordo

“Ho ringraziato la Presidente Roberta Metsola per aver accolto la mia richiesta affinché ciò che rappresentava Anna, una giovane donna impegnata come comunicatrice in una ONG, con il sogno dell’Europa e tanti progetti per il futuro, non si spenga insieme alle fiamme domate dai vigili del fuoco ma venga mantenuto intatto per la sua famiglia e per tutti i nostri giovani” . A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte in relazione al suo intervento nella plenaria del PE a Strasburgo.