Conte (Lega): “la decisione di togliere il bosco dello sport provoca conseguenze pesanti per il comune di Venezia. Presenterò una interrogazione per chiedere gli opportuno chiarimenti”

“La decisione della Commissione Europea di togliere il Bosco dello Sport dai progetti del PNRR ha conseguenze pesantissime per il Comune di Venezia. Da parte mia presenterò una interrogazione in Parlamento Europeo per chiedere proprio questo: perchè solo ora questa scelta ? Il progetto è sul tavolo dei funzionari di Bruxelles da molti mesi. Ai tempi del Governo Draghi nessuno si era permesso di avanzare dubbi al riguardo, mentre oggi, con un freddo comunicato, scopriamo che non è così e il progetto è stato bocciato, con grande stupore e, soprattutto, con grande amarezza. Nessuno, peraltro, in Commissione si è preso la briga di valutare le conseguenze per il nostro territorio, dopo che erano in qualche modo giunte rassicurazioni in merito.

Il parere della Conte

Il progetto, infatti, avrebbe dato la riqualificazione di un’area strategica per Venezia e, soprattutto, per l’hinterland e il suo entroterra, oltre che per il mondo sportivo. Il bilancio del Comune di Venezia, visto anche l’importo dell’investimento, non può certo essere adeguato ai cambi d’umore della Commissione Europea. Sono domande e perplessità sulle quali qualcuno deve e dovrà rispondere per di certo Venezia e i veneziani non possono pagare a causa di una rappresaglia politica”. A dirlo è l’europarlamentare veneziana della Lega Rosanna Conte.