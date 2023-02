Convegno “Il futuro della costa veneta”. Le parole della Conte (Lega)

“ Rispetto all’edizione della Fiera dello scorso anno quando ebbi occasione di presentare il progetto pilota che sto portando avanti in UE per affrontare il problema dell’erosione della costa veneta oggi posso dire che ha preso forma e sta procedendo nei tempi previsti. Il partner olandese individuato per effettuare uno studio comparato del nostro litorale e identificare gli interventi da realizzare ha ricevuto l’incarico la scorsa estate sulla base di un protocollo d’intesa, firmato dalla Regione e dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale, grazie al quale è stato possibile coinvolgere i comuni costieri e creare una vera e propria cabina di regia condivisa, assieme ad Unionmare Veneto e al suo presidente Alessandro Berton con il quale abbiamo iniziato il percorso in sede europea, con la condivisione dell’assessore regionale Francesco Calzavara”.

Il progetto

“Se il progetto va avanti, è proprio grazie a quel lavoro di squadra e a quella sinergia che, come dico sempre, sono fondamentali per ottenere risultati a Bruxelles e per tutelare le istanze del nostro territorio. Adesso i presupposti per dare soluzioni concrete al problema dell’erosione costiera ci sono tutti: bisogna proseguire su questa strada e valorizzare al meglio quanto seminato fino ad oggi, nell’interesse di tutti gli abitanti della costa e di tutti gli operatori balneari che con i loro investimenti e le loro competenze hanno contribuito a rendere il litorale veneto un motore economico fondamentale per la Regione e per il Paese.”