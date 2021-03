Coronavirus in Veneto, tutti i dati fino a oggi

Questo fascicolo è stato aperto il 21 febbraio del 2020 e da allora, modificato ogni giorno, è diventato la diretta in “emergenza permanente” sulla crisi da Coronavirus in Veneto. I dati sono quelli del bollettino diramato mattina e pomeriggio da Azienda Zero della Regione Veneto. Dall’8 maggio – su disposizione nazionale – il bollettino ufficiale rendiconta solo i ricoveranti attualmente, ancora positivi e non i pazienti ancora negativizzati. Il bollettino regionale dà ancora conto di entrambe le voci, ma distintamente.

Domenica 28 marzo, ore 8

Prosegue l’aumento dei tamponi positivi in Veneto, nelle ultime 24 ore sono stati 1.404. In aumento gli attualmente positivi che salgono di 418 persone attestandosi a 39.649. Nello stesso periodo hanno perso la vita altre 11 persone (totale 10.528). I ricoveri salgono di 24 persone e le terapie intensive salgono di 11 posti letto (rispettivamente 1.832 e 285). Ore 17. Altre 276 persone sono rimaste contagiate oggi. Il totale dei positivi attuali è di 35.598 contagiati. Basso il numero dei nuovi decessi registrati: 1. Nessuno nelle Rsa a dimostrazione che il vaccino preserva gli anziani dal contagio. Resta alta la pressione sugli ospedali: i posti letto occupati nei reparti Covid sono 1.865 (28 in più rispetto a stamattina) e 288 nelle terapie intensive (4 in più)

Sabato 27 marzo, ore 8

Prosegue senza sosta l’aumento dei tamponi positivi in Veneto, nelle ultime 24 ore sono stati 1.759. Nonostante questo sono in lieve diminuzione gli attualmente positivi che scendono di 125 persone attestandosi a 39.231. Nello stesso periodo hanno perso la vita altre 17 persone (totale 10.517). I ricoveri salgono di 3 persone e le terapie intensive diminuiscono di 4 posti letto (rispettivamente 1.808 e 278). Ore 17. Sono 561 i nuovi positivi registrati in Veneto dalle 8 di oggi. In 11 ore i casi attualmente contagiosi in regione sono 39.379. Le persone decedute da stamane sono solo 2, di cui nessuna nelle Rsa. Il totale dei veneti uccisi dal Covid arriva a 10.519. Si assesta la pressione sugli ospedali: i posti letto occupati nei reparti Covid attualmente sono 1.801 (-8), 276 nelle terapie intensive (+3).

e questo è solo il weekend….