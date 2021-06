Coronavirus, variante Delta a Padova: donna in rianimazione

La variante Delta sbarca ufficialmente in Veneto ma soprattutto fa il suo sinistro ingresso in una struttura sanitaria dela nostra regione. «Una donna è ricoverata da lunedì in terapia intensiva per Coronavirus ed è attualmente oggetto di sequenziamento. Ma siamo orientati a considerare che si tratti di variante Delta». Lo ha reso noto Giuseppe Dal Ben, direttore dell’Azienda ospedaliera di Padova.

Dal Ben preoccupato

L’andamento dei casi positivi continua ad essere confortante, anche se il calo sta rallentando rispetto alla settimana precedente. A preoccupare Dal Ben l’incremento della variante Delta. “In particolare in queste ultime settimane – spiega – la presenza di questa variante sta aumentando nel nostro territorio, ed è quella che può esporre il paziente affetto ad un maggior rischio di ospedalizzazione”.