Corse illegali nella notte nelle zone industriali. Indagini dei carabinieri

“Fast and furious” a Cavarzere e anche in altri centri della provincia di Venezia dove ci sia una zona industriale e che non siano troppo vicini a alle città. Solo che stavolta non stiamo parlando dell’ennesimo episodio della saga cinematografica con Vin Diesel, ma di corse ed esibizioni automobilistiche illegali. Come “autodromo” improvvisato l’ultima volta è stata individuata la zona industriale di Cavarzere. Il tam tam sui social: città, luogo e ora.

Ecco i fatti

E venerdì sera si sono presentati davvero in tanti, con le loro macchine truccate, dai motori rombanti, ma anche molti curiosi, nella maggior parte giovanissimi, ragazze e ragazzi, attirati da un evento che prometteva sicuramente adrenalina ma che, al tempo stesso, avrebbe anche potuto finire male, con un incidente o, peggio ancora, con l’investimento di qualche spettatore e allora la cosa sarebbe stata davvero molto tragica.

La denuncia

Lo denuncia Maria Stella Frizzarin, consigliera comunale eletta nella stessa lista del sindaco Pierfrancesco Munari. «C’era un filmato di breve durata che girava, e che mostrava spettatori con le rispettive auto parcheggiate ai lati della strada, in attesa dell’arrivo delle auto modificate per gare di accelerazione, con manovra assurde, armati di telefonini per riprendere la scena. Dopo qualche secondo, appaiono sullo schermo i ragazzi in prossimità di vetture lanciate a folle velocità. Si riconosce quella più veloce in una spirale elevatissima, tanto da destare impressione per il modo in cui sfreccia, tra gincane e derapate, davanti alla telecamera. Un episodio pericolosissimo. Purtroppo questi raduni di corse clandestine diventano un fenomeno sempre più in espansione e va quindi fermato con ogni mezzo. Le strade hanno già visto sin troppe vittime e la follia ha causato tanti, troppi, incidenti».

Munari

Tuttavia il filmato in questione viene rimosso dai social e il sindaco giura che non starà con le mani in mano. «Non sapevamo niente e appena abbiamo sentito i residenti» dice Munari «abbiamo fatto intervenire i carabinieri. Siamo in presenza di gente che arriva da fuori». In effetti altre segnalazioni erano arrivate da paesi vicini e in precedenza anche da altre località della Provincia. Una cosa che i carabinieri sono sempre riusciti a stroncare grazie a indagini portate avanti celermente grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, spesso genitori, preoccupati. Ma c’è anche chi addirittura giustifica questa follia parlando di ragazzi che poi vanno a “consumare” nei bar di Cavarzere.