Cortina come Venezia, ticket d’accesso per i turisti: il «no» secco di Santanchè

Pagare un ticket d’ingresso a Cortina, come accadrà tra tre mesi a Venezia? «Noi siamo per diminuire le tasse, non per aumentarle» risponde secca la ministra del turismo Daniela Santanchè, alla proposta di Stefano Pirro, presidente dell’associazione Albergatori, di trasformare la tassa di soggiorno in una City Tax a carico di chiunque entri a Cortina (per trattenersi in hotel, per raggiungere la seconda casa o per una gita in giornata).

La tassa di soggiorno

«Non si risolve il problema del turismo aumentando le tasse» continua la ministra che proprio nella sua seconda casa di Cortina ha festeggiato il capodanno. È calma apparente quella che regna in questi giorni intorno a Corso Italia, ancora frastornata dal boom di turisti durante le vacanze di Natale. Un pienone non tanto diverso dagli altri anni nella Regina delle Dolomiti, a cui si aggiungono i turisti ammaliati dalle prossime Olimpiadi, di cui ancora non si vede il volto, ma si respira il fermento. Decisamente troppi turisti per qualcuno, ma linfa vitale per l’associazione Albergatori che la vede come un’occasione per rimpinguare le casse dell’amministrazione comunale e migliorare i servizi. A non essere convinto, per primo, è il sindaco Gianluca Lorenzi, che la definisce un’idea di difficile applicazione. «Qui a Cortina abbiamo tanta gente che arriva per trascorrere una bella giornata – mette subito le mani avanti -, ma magari soggiorna e usufruisce dei servizi del Cadore e non saprei come intercettare questa fetta di turisti. Esiste l’imposta di soggiorno riscossa da albergatori, b&b e chi affitta le case, che poi noi rinvestiamo in toto in azioni turistiche».

Il problema della conformazione

A differenza di Venezia, la Regina delle Dolomiti si trova su due strade di attraversamento, «è proprio la conformazione della località che non permette di realizzare una soluzione di questo tipo – chiosa l’ex sindaco e ora consigliere comunale Gianpietro Ghedina -. Bisognerebbe valutare altri balzelli, ma Cortina non ne ha bisogno, perché il Comune riesce già a introitare 13 milioni di euro grazie all’Imu delle seconde case e 2 milioni di imposte di soggiorno. Il tema non sono le risorse ma la capacità di spenderle, senza che la burocrazia metta i bastoni tra le ruote». Un modo per «tracciare» i turisti potrebbe essere tramite skypass: un’ipotesi che fa storcere il naso a chi lavora nei comprensori sciistici, come Marco Zardini, presidente di Cortina Swiworld, il Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina. «Mettiamo un casello d’ingresso? – dice sarcasticamente Zardini –. Piuttosto concentriamoci sulle infrastrutture che servono a migliorare il traffico cittadino. Noi, insieme all’amministrazione comunale, abbiamo raddoppiato il numero di skibus per dare all’utente un modo più agevole per muoversi. Servono idee come queste, non ulteriori tasse». A vedere la potenzialità della proposta di una City Tax è Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente Upa e fondatore nel 1990 di Valsoia, anche lui di seconda casa a Cortina. «Sono favorevole alla proposta di una City Tax, purché ci sia massima trasparenza su come si spendono quei soldi a vantaggio del territorio – sottolinea l’imprenditore bolognese –. Se questo contribuisce a migliorare l’habitat di un luogo così unico dal punto di vista estetico, devono corrispondere dei servizi all’altezza. Possibile che quest’anno a Cortina non ci sia la pista di fondo?».

Le idee alternative

A mancare, quest’anno, sono soprattutto i parcheggi. Una piaga che si aggrava, secondo Matteo Zoppas, «la mia famiglia frequenta Cortina da tre generazioni – dice il presidente dell’Ice -. Si vede che sta cambiando faccia e che sono arrivati forti investimenti, ma auspico che questo corrisponda a un rinnovo delle infrastrutture e dei parcheggi, perché è diventato un incubo venire qui in auto». Piuttosto che pensare a nuovi modi di spremere i turisti, bisognerebbe pensare a come farli vivere meglio. «È un bene che presto venga portato a termine il progetto di nuovi garage – tira le somme Zoppas -. Subito dopo bisognerà pensare a un ammodernamento dei rifugi». Una prospettiva che punta dritto ad allungare l’alta stagione. «Qualche anno fa, avevo pensato a uno scenario simile – confessa Walter De Cassan, alla guida di Federalberghi Belluno e vicepresidente di Federalberghi Veneto -. Bisognerebbe pagare una quota d’ingresso non solo a Cortina, bensì nell’area più vasta delle Dolomiti patrimonio Unesco. I proventi, ovviamente, dovrebbero implementare mezzi pubblici più efficienti e cadenzati, con parcheggi scambiatori a valle. In America si paga per visitare i grandi parchi naturalistici. Perché non possiamo farlo anche in Italia? Sarebbe un modo per evitare il sovraffollamento turistico e dare valore al territorio».