Cospito:Tosi, “libero fare sciopero, non sentiremo mancanza”

“Lui sciopera per la fame contro il 41 bis? Faccia pure, libero di farlo, non cediamo ai ricatti e non sentiremo la sua mancanza”. Lo afferma, riferito ad Alfredo Cospito, il deputato di Forza Italia Flavio Tosi (FI).

D’accordo con la Cassazione

“Un plauso alla Cassazione – aggiunge – che ha confermato che lo Stato c’è e non si piega a un delinquente. Non si può arretrare davanti a uno che ha provato a compiere una strage e a sfidare le Istituzioni”. Tosi dice di auspicare che “adesso scenda il sipario mediatico su Cospito, prima si smette di parlarne e meglio è per tutti. Il Governo ha dimostrato fermezza e coesione, non si cede di un passo ai criminali”.