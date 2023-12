Costi e tempi lunghi, mezzo milione di veneti rinuncia a curarsi: «Nel pubblico liste d’attesa eterne»

Sarebbero 500 mila i veneti che nel 2022 hanno rinunciato a curarsi perché il servizio pubblico imponeva attese troppo lunghe e il privato costi non alla loro portata. Fanno parte dei 4 milioni rilevati a livello nazionale. Lo rivela Andrea Martella, parlamentare del Pd, partito che ieri a Padova ha lanciato l’allarme sanità. «Nella regione la spesa per ottenere prestazioni coperte dai Livelli essenziali di assistenza ma non erogate dal pubblico a causa di tempi di attesa eccessivi è in costante aumento — ha avvertito il senatore —. Nel 2021, ultimi dati disponibili, i veneti hanno speso 768 euro pro capite, 100 euro in più rispetto alla media nazionale, per curarsi in privato ed è un diritto negato che pone il territorio al terzo posto in Italia per la peggiore performance in tal senso, dietro Lombardia e Lazio. Anche perché per curarsi molti cittadini si sono impoveriti». «La Regione ha ricevuto dallo Stato 60 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, dove sono finiti? — si chiede Annamaria Bigon, vicepresidente della commissione regionale Sanità —. Per un intervento di rimozione della cataratta ci vogliono fino a due anni, ma se si prenota a pagamento l’appuntamento te lo danno subito. E nemmeno la visita nel privato convenzionato rispetta il codice di priorità indicato sull’impegnativa dal medico, quindi non c’è un controllo della Regione sulle strutture accreditate. Non a caso il Veneto è sceso dal primo al quinto posto nella graduatoria sul monitoraggio dei Lea, che rappresenta il livello di garanzia del diritto alla salute. Una retrocessione legata in particolare alle performances negative nella Prevenzione».

La crescita del Privato

L’avanzata del privato accreditato viene comprovata, secondo il Pd, dai dati emersi dalla relazione sociosanitaria redatta dalla stessa Regione, che indicano in 491.517 le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate su un totale di 9.056.677, cioè il 13,7%. Si aggiungono il 22,48% dei posti letto ospedalieri e il 16,4% dei 90.712 ricoveri registrati nel 2022. «Riassumendo, il 14% del Fondo sanitario regionale va al privato accreditato — sottolinea Vanessa Camani, capogruppo in consiglio regionale — che qui non è complementare alla sanità pubblica, ma opera in regime di concorrenza, occupandosi solo delle prestazioni economicamente convenienti e lasciando al Servizio sanitario regionale le più complesse e costose. Eppure mentre il pubblico, partendo dalla soppressione delle Lungodegenze nel 2018, ha subìto un taglio di 1439 letti, pari all’11,34%, ora scesi a 11.255, il privato ne ha guadagnati 231, cioè il 7,62%, e oggi ne conta 3264. Inoltre assistiamo a un continuo passaggio di medici e infermieri dal pubblico al privato, dove guadagnano di più e i carichi di lavoro sono meno opprimenti».

Il nodo Project financing

«Il pubblico sconta un altro problema — aggiunge Margherita Miotto, già parlamentare del Pd — a causa dei project financing sottoscritti per gli ospedali di Mestre, Santorso, Schiavonia, Montebelluna e Castelfranco vengono sottratti 200 milioni all’anno ai 10 miliardi di euro del Fondo Sanitario regionale. Una delle gravi ricadute è il sottofinanziamento della salute mentale, che pone il Veneto al terz’ultimo posto in Italia con il 2,6% del fondo sanitario contro il 3,6% nazionale, la metà degli psichiatri rispetto alla media nazionale e il triplo degli operatori sociosanitari, indicatore del contenimento e non della cura della patologia. E poi non si investe sul territorio: migliaia di residenti sono ancora senza il medico di famiglia, le Rsa ricevono un finanziamento di 20 milioni di euro a fronte dei 100 necessari, che permetterebbero di pagare altre duemila quote sanitarie per altrettanti degenti e di contenere i rincari energetici e l’inflazione».

Effetti a catena

La carenza dei medici di famiglia, «pochi e in gran parte con un massimale sopra i 1500 pazienti», per il Pd è anche alla base del mancato filtro dei malati ai Pronto Soccorso, oberati da 2 milioni di accessi all’anno: il 74% codici bianchi e verdi e solo il 9% seguiti da ricoveri. Secondo l’ultima ricognizione pubblicata sul Bur dalla Regione lo scorso aprile, le sedi dei medici di base vacanti sono 482: se si fa una media di 1200 pazienti l’uno, 578.400 veneti sarebbero senza. «Nei prossimi 4 anni la nostra Scuola di formazione immetterà nel sistema 800 medici di famiglia, oltre ai 165 che hanno appena concluso il corso triennale», ha annunciato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità.