Covid: in Veneto 1.026 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

Sono 1.026 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, numero dovuto al consueto calo del tracciamento domenicale, che portano il totale dei contagi a 2.254.776. Il bollettino regionale segnala 2 decessi, per un totale di 15.458.

I dati

Cresce di poco il numero dei dei casi attuali, che sono 38.915 (+13); negli ospedali salgono i ricoveri in area non critica, con 486 pazienti (+6), e quelli in terapia intensiva che sono 21 (+2).