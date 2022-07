Covid: in Veneto 2.317 nuovi casi e 11 vittime

Rallenta come ogni lunedì la crescita dei casi di Covid-19 in Veneto, legata alla fine della settimana, con 2.317 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.944.762 contagiati. Il bollettino regionale segnala 11 vittime, con il totale a 14.871.

I dati

Aumentano ancora, ma meno rispetto ai giorni scorsi, gli attuali positivi, che sono 98.190 (+203). Salgono infine i dati ospedalieri, con 852 ricoveri in area non critica (+11) e 39 (+2) in terapia intensiva.