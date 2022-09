Covid: in Veneto 2.848 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

Sono 2.848 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.198.222. Le vittime sono 2, con il totale a 15.365.

I dati

Il Bollettino regionale segnala una lieve diminuzione (-259) negli attuali malati, e un decremento deciso (-35) nei ricoveri in area non critica, che scendono sotto i 700, a 682. Invariati (31) i pazienti in terapia intensiva. La campagna vaccinale segnala nella giornata di ieri 1.049 somministrazioni, di cui 869 sono quarte dosi.