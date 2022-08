Covid: in Veneto 3.700 nuovi casi e 9 decessi in 24 ore

Sono 3.700 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto nelle ultime 24 ore che portano il totale dei contagi a 2.195.374. Il bollettino regionale segnala 9 decessi, per un totale di 15.363 vittime.

I Dati

Prosegue la discesa dei casi attuali, che sono 48.188 (-1.025); negli ospedali calano i ricoveri in area non critica, con 717 pazienti (-36), mentre sono 31 (-2) quelli in terapia intensiva.