Covid: in Veneto 773 nuovi casi e 4 morti in 24 ore

Crescono ancora i casi di Covid-19 individuati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 773 i nuovi positivi, che portano il totale dei contagiati a 484.238.

Il bollettino

Il bollettino regionale segnala inoltre 4 decessi, con il totale delle vittime a 11.846.

Aumento dei positivi

Sale oltre quota 12 mila (12.153) il numero degli attuali positivi, 320 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La situazione clinica resta stabile, con 235 ricoverati in area non critica (+1) e 47 (+1) nelle terapie intensive.