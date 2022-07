Covid in Veneto oggi, bollettino del 14 luglio, lieve discesa: 10.525 nuovi contagi

Rallenta la crescita dei nuovi casi di Covid in Veneto. Sono scesi a 10.525, contro i 10.885 di ieri, (-360, qui il bollettino del 13 luglio) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi che arriva a quota 1.980.147. Il Bollettino regionale segnala 8 vittime, per un totale di 14.898 decessi dall’inizio della pandemia. Prosegue la salita degli attuali positivi, che restano oltre quota centomila, e sono 106.846, pari a 3.722 in più rispetto a ieri. In aumento la situazione clinica in area non critica, con 923 ricoveri (+15). e invariata a 44 (-2) in terapia intensiva. Quanto ai vaccini, ieri sono state somministrate 906 dosi booster.

La mappa dei contagi

La più colpita dalla circolazione estiva del coronavirus è sempre la provincia di Padova, dove oggi ci sono 18.451 persone in isolamento, di cui 2.090 scoperte nelle ultime 24 ore. È a quota 17.615 attuali positivi la provincia di Treviso, dove oggi sono 1.990 i nuovi contagi. La provincia di Vicenza, oggi conta 18.675 cittadini positivi in isolamento, tra cui gli ultimi 1.937 contagi. Mentre rimangono oltre i 17mila positivi i Comuni dell’area metropolitana di Venezia, con 17.022 contagi e 1.784 nuovi casi. La provincia di Verona registra 15.381 cittadini in isolamento, tra cure domiciliari e ospedaliere. I nuovi casi sono invece 1,694. Sono 454 i nuovi contagi nella provincia Rovigo, che oggi registra 4.642 persone in isolamento. Infine a Belluno ci sono 3.954 attuali contagiati, di cui 374 scoperti nelle ultime 24 ore.