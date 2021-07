Covid in Veneto, superata quota di 10 mila positivi

Veneto, 26 luglio 2021 – I soggetti positivi al Covid in Veneto e posti in quarantena tornano a superare quota 10.000. Oggi, con i 407 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, sono infatti 10.081. Il totale dei malati da inizio pandemia sale a quota il totale dei malati a 432.823. I pazienti ricoverati sono 64 in area non critica e 16 in terapia intensiva, rispettivamente tre e uno in più rispetto a 24 ore fa. Se si aggiungono anche i pazienti che nel frattempo si sono negativizzati, il numero di ricoverati sale a 159 in area non critica e 21 in terapia intensiva. Nessun decesso registrato.

Vaccinazioni: superata la soglia del 50%

Con le 33.129 dosi somministrate ieri, il Veneto ha immunizzato oltre la metà della popolazione residente, con 2.429.440 persone che hanno ricevuto il richiamo, pari al 50,1% dei residenti nella Regione. Se calcolata solo sulla popolazione attualmente vaccinabile, ossia sui residenti oltre i 12 anni, la percentuale degli immunizzati sale al 55,5%.

Ad aver ricevuto almeno una dose sono state 2.918.478 persone, pari al 60,1% della popolazione. Ieri sono state somministrate 33.129 dosi, per un totale di 3.259.537 iniezioni, pari al 95% delle forniture.