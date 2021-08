Covid Italia, bollettino oggi sabato 28 agosto: 6.860 casi e 54 morti, impennata in Veneto. Tasso positività al 2,3%

Covid in Italia, il bollettino di ieri sabato 28 agosto 2021. Sono 6.860 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 7.826. Sono invece 54 le vittime in un giorno, rispetto alle 45 di ieri. Sono 293.464 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Venerdì erano stati 265.480. Il tasso di positività è del 2,34%, rispetto al 2,95% dell’altro giorno.

La situazione in Veneto

Nuova impennate dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore. Si contano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809. (+129). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4).

Vaccinazioni: solo 7.778 prime dosi su 22.147 somministrate

Sono 22.147 le dosi di vaccino contro il Covid-19 inoculate nelle ultime 24 ore in Veneto. Di questi solo un terzo, pari a 7.778 casi, riguarda coloro che hanno richiesto la prima dose, mentre per gli altri si trattatava di completare il ciclo.

Secondo il rapporto della Regione Veneto sono state utilizzate l’89% delle dosi a disposizione. Attualmente sono 2.907.306 i cittadini residenti in Veneto che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 59,9%. La prima dose, invece, è stata inoculata a 3.351.490 soggetti pari al 69,1%.

Già ieri la Fondazione Gimbe aveva rilevato come la campagna vaccinale in Veneto fosse sotto la media nazionale: nella settimana dal 18 al 24 agosto la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 60,1%, contro una media nazionale del 61,9% anche se si registrava una diminuzione media dei nuovi casi di persone contagiati (-1,2%) rispetto alla settimana precedente.