Covid, muore poliziotto non vaccinato

Non era vaccinato il 58enne Candido Avezzù, il poliziotto deceduto di Covid dopo una trasferta all’hotspot di Trapani era “un no-vax convinto”. A confermarlo, in un intervista del Corriere della Sera, è Monica Valotto, l’ex compagna del poliziotto che per tredici anni è stata al suo fianco. “Mi diceva che era più forte del virus”, ricorda la donna, invece è stato proprio quel virus che non temeva a stroncarlo. L’ultimo respiro domenica nella terapia di Jesolo, dove era ricoverato dal 10 agosto per le gravi conseguenze del Covid.

La denuncia del Mosap

Dal 13 al 23 luglio, infatti, aveva lavorato al centro di accoglienza dei migranti di Taranto che, fanno sapere i sindacati, in quel momento “ospitava 300 migranti, 33 dei quali positivi”. A luglio, la denuncia del Mosap: “Denunciammo già all’epoca questa situazione e, a distanza di un mese, arrivano leterribili conseguenze: uno dei colleghi risultato positivo, ci ha lasciato”, sottolinea Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di polizia Mosap.

Prima le cure domiciliari, poi la terapia intensiva

Lo stesso Avezzù “era convinto di essersi ammalato durante la permanenza a Taranto”, aggiunge la la nipote, Marika Avezzù, nella stessa intervista. Quando ha iniziato ad accusare i primi sintomi, il poliziotto “si è presentato all’ospedale di Jesolo, ma gli hanno prescritto una cura antibiotica da fare in casa”, prosegue l’ex compagna. Nelle ore successive le sue condizioni “sono peggiorate”, tre giorni dopo è tornato dai medici che lo hanno ricoverato all’ospedale di Dolo, sulla riviera del Brenta. Ma, quando la complicanze da Covid sono precipitate è stato portato al nosocomio di Jesolo, dove è entrato in terapia intensiva. Era il 10 agosto, alle 13.33 “Chicco” – come lo chiamavano le persone che gli volevano bene – ha scritto il suo ultimo post su facebook, terribile, parole che spezzano il fiato in gola, come se fosse in preda alla paura per quel che poi è realmente accaduto: “Entro in lntensiva, sulla lapide lo scudetto del 2. Grazie”, ha scritto il poliziotto il cui ultimo pensiero è stato lo scudetto del reparto della Mobile di Padova, un lavoro “che amava profondamente” e che evidentemente rappresentava tutti i suoi valori. E il 29 agosto non ce l’ha fatta, è morto.

No vax convinto

Le voci sulle sue posizioni contrarie al vaccino circolavano già da giorni, ma nessuno aveva ancora confermato l’ipotesi più terribile: senza vaccino, il 58enne era andato allo sbaraglio in uno dei luoghi più a rischio, dove le condizioni di salute dei migranti sono spesso precarie, soprattutto in luoghi come gli hotspot in cui non è semplice mantenere la situazione sotto controllo. A quanto pare, altri colleghi vaccinati, in servizio con lui a Trapani e forse entrati anche loro a contatto del Covid, non avrebbero sviluppato la malattia.

Pensava di essere imbattibile

Prima di partire per la Puglia, Avezzù aveva preso in giro l’amico Michele Paolino, vaccinato contro il Covid: «Vedrai cosa ti succederà. Io non credo nei vaccini». A tradirlo, forse è stata la sua troppa sicurezza: «Era sanissimo, pieno di vita. Le beffe più grandi arrivano proprio quando uno si sente invincibile» dice l’amico.

Il Sap: “Nei centri di accoglienza, pessime condizioni di lavoro”

“Sono state le pessime condizioni di lavoro a determinare probabilmente l’accaduto”, dice lapidario il sindacato autonomo di Polizia. “Condizioni che il Sap denuncia da mesi alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e l’ultima missiva in ordine temporale porta la data del 6 agosto 2021. In quella lettera, il Sap – ricordano i portavoce del Sap –denunciava proprio le gravissime criticità riguardanti le condizioni sanitarie in cui operano i colleghi poliziotti nei vari centri accoglienza dislocati in tutto il territorio nazionale”. Rimane comunque una domanda. Perchè mandare una persona a rischio di essere contagiata in un centro dove sicuramente nessuno è vaccinato o ha fatto il tampone? La risposta, come diceva Bob Dylan “cadrà nel vento”.