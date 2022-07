Covid: Pm Padova chiede rinvio giudizio per dirigenti Veneto

Il pm di Padova Benedetto Manlio Roberti ha chiesto il rinvio a giudizio per il microbiologo Roberto Rigoli e l’ex dg di Azienda Zero Patrizia Simionato per i cosiddetti ‘tamponi rapidi’, sperimentati tra la prima e la seconda ondata Covid.

Falso ideologico

In concorso tra loro, i due sarebbero responsabili di falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente.