Covid, solo 173 nuovi positivi e 2 morti in Veneto nelle ultime 24 ore

Dati in netto miglioramento sul fronte del Covid in Veneto: solo 173 nuovi contagiati e due morti nelle ultime 24 ore. Anche tenendo conto che alla domenica vengono effettuati meno tamponi, sono indicatori che inducono a essere fiduciosi. Continuano a calare gli attualmente positivi (oggi sono 15.510) e i ricoverati, scesi sotto i mille (sono 991, 871 in area non critica e 120 in terapia intensiva).

I nuovi dati

Dati che non si vedevano dall’estate scorsa. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, quello dei morti a 11.487.Complessivamente, nei reparti di rianimazione, tra malati Covid e non, sono 396 i posti letti occupati, un livello ormai vicino all’ordinarietà pre-pandemia. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.510 (-106).