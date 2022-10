Covid: Veneto, 1.040 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

Sono 1.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, secondo il consueto calo domenicale per la minore attività di screening. Il totale dei contagi da inizio pandemia in regione è di 2.394.502.

I dati

Il bollettino regionale segnala 3 decessi, per un totale di 15.643. Dimnuisce il numero di attuali positivi, che sono 59.129 (-581); sono invece in aumento i ricoveri ospedalieri, 1.076 in area medica (+15) e 43 (+1) in terapia intensiva.