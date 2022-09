Covid: Veneto, 1.753 nuovi casi e 3 decessi nelle 24 ore

Sono 1.753 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 497 in meno di quelli registrati ieri e che porta il totale dei contagi in regione a 2.234.066. Il dato, come sempre nel fine settimana, è viziato da una minore registrazione dei dati ui casi processati.

I dati

Vi sono 3 vittime, con il totale dei decessi a 15.442. Calano, invece, (-312) i casi attualmente positivi, che sono 34.832. Negli ospedali, calano di poco (-7) i ricoveri in area non critica, che sono ora 477, e salgono (+1) quelli in terapia intensiva arrivati a 18