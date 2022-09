Covid: Veneto, 3.160 nuovi casi e 2 vittime

Nuovi casi di positività Covid in lieve aumento in Veneto: oggi sono 3.160, contro i 3.087 di ieri (+73), dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.247.714. Lo rileva il bollettino della Regione.

I dati

Si registrano anche 2 vittime, con il totale a 15.450. Salgono di poco più di un migliaio gli attuali positivi a 37.298, +11.127 rispetto a ieri. Lieve aumento dei ricoveri in area medica negli ospedali: 495 (+5) e calo invece nelle terapie intensive 20 (-2).