Covid: Veneto, 4.470 nuovi casi e 18 vittime

Nuovi casi di positività Covid in calo in Veneto: oggi sono 4.470, contro i 4.960 di ieri, dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.124.302. Lo rileva il bollettino della Regione.

I dati

Si registrano anche 18 vittime, con il totale a 15.144. Scendono nuovamente gli attuali positivi a 78.777, -4.003 rispetto a ieri. Lieve aumento dei ricoveri in area medica negli ospedali: 1.098 (+19) e cotante aumento nelle terapie intensive 52 (+7). La campagna vaccinale segna 4.793 dosi somministrate ieri, di cui 4.387 quarte dosi.