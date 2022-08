Sono 5.505 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che porta il totale dei contagi in regione a 2.114.872. Lo rileva il bollettino della Regione.

I dati

Si registrano anche 14 vittime, con il totale a 15.113. Scendono leggermente gli attuali positivi a 84.482, -2.313 rispetto a ieri. Lieve crescita per gli ospedali, con 1.115 ricoveri in area medica (+24) medica e 38 (+12) in terapia intensiva.