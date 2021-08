Covid: Veneto, + 513 contagi e due morti in 24 ore

Cala di qualche centinaio, rispetto a domenica, il numero dei positivi al Covid in Veneto, che registra 513 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si contano anche due morti.

Salgono i dati

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 453.901, mentre quello delle vittime a 11.683. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.939 (+130). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 214 (-6), rimangono invece invariati i pazienti in terapia intensive, attualmente 51. Sul fronte delle vaccinazioni, il Veneto è a quota 60,5% di popolazione immunizzata contro il Covid con la seconda dose, arrivando così a 2.937.372 persone.. Nella giornata di domenica sono state somministrate 20.679 dosi contro le 26.683 di sabato, per un totale che dall’inizio della campagna di vaccinazione raggiunge i 6.207.857.

Le prime dosi

Ci sono state 8.193 persone che si sono sottoposte ad una prima somministrazione del vaccino che hanno portato ad un totale, sempre riferito a quanti hanno ricevuto almeno una dose di siero, a 3.215.38