Covid: Veneto, 7.484 nuovi casi e 14 decessi in 24 ore

Scende rispetto a ieri la curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, ma la conta dei morti sfiora ormai le 15 mila vittime. Sono 7.484 i nuovi casi segnalati in 24 ore, che portano il totale a 2.044.327. Sono 14 i decessi, per un totale di 14.991.

I dati

Scende il numero degli attuali positivi, che sono 105.622 (-2.103). Stabile l’andamento clinico, con 1.010 ricoveri in area medica (+3) e 40 (-4) in terapia intensiva.