Covid: Veneto, 9.049 nuovi casi e 16 vittime

Sono 9.049 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato superiore a quello di ieri ma in calo rispetto a martedì della scorsa settimana. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 2.067.682. Si contano 16 vittime, con il totale a 15.023.

I dati

Diminuiscono nettamente gli attuali positivi, che sono 97.389, 2.064 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Crescono ancora lievemente i dati ospedalieri, con 1.059 pazienti in area medica (+3) e 41 (+3) in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra nella giornata di ieri 5.463 somministrazioni, rappresentate soprattutto da quarte dosi (4.818) e terze dosi (575).