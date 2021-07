Covid: Veneto, altro balzo contagi, +424 in 24 ore

Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Come a maggio

Dati di questa entità non si registravano dalla metà dello scorso maggio. Vi sono anche 3 decessi rispetto a ieri, che portano il totale a 11.629. Dall’inizio dell’epidemia il numero complessivo degli infetti sale a 428.171. I dati clinici salgono per quanto riguarda i ricoveri nelle aree mediche, 238 (+4), mentre scendono di un’unità nelle terapie intensive, 17. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 6.488.