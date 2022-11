Covid: Veneto, boom di contagi, quasi 5mila in 24 ore

Importante balzo dei contagi Covid in Veneto, dove nelle ultime 24 ore il bollettino regionale segnala 4.497 nuovi casi, ed anche 9 vittime. Come sempre la flessione registrata dal report di ieri con i contagi sotto quota mille, si è dimostrata influenzata dal rallentamento del processo dei tamponi nella giornata festiva.

I dati

I numeri totali da inizio pandemia salgono così a 2.425.438 per quanto riguarda le infezioni, i morti a 15.720. Prosegue il calo invece degli attuali positivi, 51.223 (- 2.408). Pressochè invariati i dati clinici: sono 1.065 (+4), i malati Covid ricoverati in area medica, e 36, lo stesso numero di ieri, quelli in terapia intensiva.