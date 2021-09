Covid: Veneto, da ieri +645 nuovi casi e 5 decessi

Sono 645 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale delle infezioni a 457.620, e 5 i decessi, con le vittime che salgono a 11.698. I dati emergono dal Bollettino regionale.

I dati

I tamponi effettuati nelle 24 ore sono 49.072, di cui 12.501 molecolari e 36.571 antigenici, con un’incidenza dei casi dell’1,31%. Gli attuali positivi scendono a 12.966 (-113). diminuiscono anche i pazienti negli ospedali, con 220 ricoverati in area non critica (-5) e 51 (-3) in terapia intensiva.