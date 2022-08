Covid: Veneto, ieri 2.943 nuovi contagi e nessun decesso

Nessuna vittima per Covid-19 ieri in Veneto, dove sono 2.943 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 2.131.414. I decessi restano fermi a 15.156, secondo il bollettino regionale.

I dati

Continua la discesa dei positivi, che sono 73.485 (-1.906), mentre è sostanzialmente stabile il dato clinico, con 1.067 ricoveri in area non critica (+4) e 47, invariati, in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 1.921 somministrazioni nella giornata di ieri, quasi tutte (1.710) quarte dosi.