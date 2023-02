Covid: Veneto, ieri 376 nuovi casi e 1 vittima

Rallenta fortemente la risalita dei casi Covid in Veneto, con 376 contagi registrati nella giornata di ieri contro i 593 del giorno prima, e il totale a 2.679.557. Si segnala una sola vittima contro le 3 precedenti per un totale di 16.595.

Lo rileva il bollettino regionale

Prosegue il calo dei malati attuali, che sono 16.165, 3 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i dati ospedalieri, con 904 ricoveri in area medica (-16), e 42 (-1) in terapia intensiva.