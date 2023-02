Sono 616 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.689.327; il bollettino regionale segnala 9 decessi, per un totale di 16.655 vittime. In risalita i positivi ufficiali, che sono 16.891, 185 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Negli ospedali risalgono i ricoveri, sia per l’area non critica (868, +29) che per le terapie intensive (35, +1).