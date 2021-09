Covid Veneto, positivi in netto calo. Zaia: “Buona tenuta, ma attendiamo l’effetto scuola”

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 181 nuovi positivi: sono 135 in meno rispetto a ai 376 del giorno precedente . Il totale da inizio pandemia sale a 468.124; l’incidenza sui 12.534 tamponi effettuati è dell’1,44%. Il totale dei attuali positivi passati dai 12 mila di una settimana fa agli 11.345 (+42). Leggero aumento di ricoveri in ospedale con 308 persone di cui 253 pazienti in area non critica (+5) e 55 (+1) in terapia intensiva.

I decessi

Due i decessi, come già il giorno precedente, con il totale a 11.760 (+2).

“I dati di oggi ci dicono che c’è una regressione del virus in questo momento, abbiamo 181 contagiati nelle ultime 24 ore dal bollettino odierno, 308 persone in ospedale di cui 55 in terapia intensiva, sono dati buoni di tenuta. Ma abbiamo ancora un’attesa di almeno due settimane per l’effetto scuole e dall’altro la necessità di fare in modo che la carica anticorpale nelle persone che sviluppano meno risposta anticorpale, ossia gli anziani, sia elevata”.

I dati dei nuovi casi per provincia

É Venezia la provincia col maggior numero di contagiati, 62 nuovi casi. Seguono Treviso con 41 casi, Padova con 37, Vicenza con 23, Verona 9, Rovigo 6, Belluno nessun caso. Tre i casi ‘anomali’ che portano il titola a 181.

Vaccinazioni. Zaia: “Terza dose: abbiamo 30mila anziani nelle case di risposo”

“Per la terza dose di vaccino noi siamo pronti, per noi è già realtà. Da due mesi chiedo che se la terza dose è efficace, si possa dare subito mandato, perché il tema della case di riposo è un tema importante in Veneto”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine di un incontro elettorale a Conegliano (Treviso). “Sono 30mila gli anziani ospiti delle nostre case di riposo – ha ricordato il presidente del Veneto – abbiamo 1 mln 600mila persone sopra i 65 anni e l’immunizzazione è fondamentale per queste fasce d’età”. Hanno raggiunto quota 4.897 le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Veneto, 76 nelle ultime 24 ore. Ad essere immunizzato in Veneto, con ciclo completo, è il 69,5% della popolazione; la percentuale sale al 73,2% se si considerano anche coloro che hanno ricevuto una sola dose. Ieri in Regione sono state effettuate 9.378 iniezioni, di cui 4.748 prime dosi, che portano il totale a 6.811.750 dosi.