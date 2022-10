Covid: Veneto, positivi risalgono oltre quota 50 mila

Risalgono oltre quota 50 mila (51.795) i positivi attuali per Covid-19 in Veneto, dove ieri si sono registrati 4.804 nuovi casi, che portano il totale a 2.281.218. Il bollettino regionale segnala 6 vittime, per un totale di 15.488 decessi.

I dati

Crescono lievemente anche i dati clinici, con 585 pazienti in area medica (+7) e 28 (+3) in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 3.185 somministrazioni nella giornata di ieri, principalmente (2.910) quarte dosi.