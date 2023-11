Crac delle popolari venete: «Rischio prescrizione? Per velocizzare i processi magistrati specializzati»

Cosa resta dei grandi processi alle popolari venete i cui crac hanno lasciato sul lastrico mezzo Veneto? Poco fra pene ridotte e la spada di Damocle della prescrizione legata a tempi troppo lunghi. La domanda successiva è: di chi è la colpa se le travagliate vicende giudiziarie che coinvolgono i risparmiatori veneti stanno andando così? Il senatore vicentino di Forza Italia, l’avvocato Pierantonio Zanettin, invita ad allargare lo sguardo oltre i confini regionali «basta vedere come stanno andando i processi su Banca Etruria e, soprattutto, Monte Paschi con tante assoluzioni». Ma l’ex presidente del tribunale di Treviso, Giovanni Schiavon, già presidente anche dell’Associazione azionisti Veneto Banca, amplia ulteriormente il perimetro del dibattito: «Intendo la giustizia come servizio e un servizio deve essere efficiente. Bene, perché la giustizia sia efficiente non si può rinviare un serio dibattito sulla specializzazione dei magistrati. Sono un sostenitore accanito della estrema specializzazione dei magistrati perché uno Stato civile non può permettersi magistrati che passano da un settore all’altro pena la “fragilità delle opinioni” che si possono creare».

La Cassazione intasata di ricorsi

Di fatto, l’unico «pool di magistratura finanziaria» è quello di Milano, è il leit motiv che si sente più di frequente. Nelle pieghe di una materia tanto articolata, si annida inevitabilmente il cavillo, quello adatto ad allungare ulteriormente i tempi. «Tutti finiscono in Cassazione per allungare i tempi, – dice Schiavon – tanto che la Cassazione è oberata da un numero indescrivibile di ricorsi, non c’è in Europa un sistema che ne produca tanti. Ecco perché anche i primi due gradi di giudizio finiscono con l’essere pesanti. Una dinamica che si lega al delicato tema della prescrizione. Quella che può essere una garanzia per le parti lese paradossalmente rischia di annullarsi. Una soluzione va trovata per velocizzare i tempi. E non ci può essere giustizia veloce senza specializzazioni, l’avvocatura ha già fatto questo passo avanti». Quanto al merito, Schiavon ricorda il via vai dei fascicoli fra Treviso e Roma «io mi sono opposto fin da subito, è stato un errore intellettuale, la competenza territoriale non è negoziabile. E questo ha ritardato le indagini e la soluzione sotto il profilo giuridico dell’ intricata vicenda».

Maschio (FdI): «Serve più efficienza»

Sulla questione interviene anche il veronese Ciro Maschio (FdI), presidente della Commissione Giustizia alla Camera: «Da cittadino, da veneto, da politico, anch’io sono arrabbiato per il rischio che alcuni processi non arrivino a sentenza in tempo e si neghi giustizia alle migliaia di risparmiatori ridotti sul lastrico, nel merito e nel dettaglio non ho visto i fascicoli processuali non sono in grado di dire se la durata dei processi è stata irragionevole ma non c’è dubbio che, per il futuro, si deve agire per una progressiva e maggiore efficienza della giustizia e per una durata più breve dei processi secondo le indicazioni del Pnrr». Velocizzazione a parte, la ricetta di Maschio è: «Si può ragionare su alcune tipologie di reati di truffa di un ulteriore aumento delle pene che abbia una ricaduta anche sulla durata della prescrizione che, pure, deve avere un termine. Nel caso delle popolari venete, bisogna indagare perché alcuni di questi processi siano andati più lunghi del previsto».

Investire su specializzazione

Anche Maschio, abbraccia, infine, la linea della specializzazione in magistratura: «Per i reati sui minori o la delicatissima tematica della violenza sulle donne c’è già un percorso di specializzazione di magistratura e forze dell’ordine, si deve investire su questo modello anche rispetto ai reati finanziari. Quanto al passato, occorre che le commissioni di inchiesta competenti verifichino come e perché alcuni fascicoli abbiano avuto una durata più lunga del previsto con la conseguenza che ad alcuni cittadini sia negata la giustizia solo per il decorrere del tempo e non nel merito, credo che questo vada approfondito. Il pensiero chi ha rovinato la vita di decine di migliaia di persone possa farla franca fa arrabbiare». Diversa la lettura di Zanettin: «Come ho sempre detto, sono convinto che c’è stata sì una mala gestio ma anche una inadeguatezza dei controllori e regolatori. Le pene possono essere miti anche perché non sempre il disastro bancario costituisce reato penale. Certo, su Treviso ci sono stati tempi più lunghi ma complessivamente si è lavorato bene».